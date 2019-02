Un label d'accessibilité pour le nouveau sncf.com

Une performance pour SNCF : c’est une première de recevoir cette distinction pour un site dédié à l’expérience client, avec notamment l’information voyageurs en temps réel, et à la présentation des offres de l’ensemble du Groupe. Ce site connait une audience importante avec 5 millions de visiteurs par mois.

SNCF a mobilisé l’ensemble de ses équipes pour concevoir un site accessible et responsive et offrir un maximum de confort de consultation à tous les publics et dans toutes les situations. Une façon d’honorer l’engagement pris le 1er décembre 2016, lorsque le Groupe signait le pacte pour la promotion de l’ énonçant les principes à mettre en œuvre, par l’ensemble des actants, afin de rendre l’information digitale facile d’utilisation pour tous les citoyens.

L’accessibilité numérique consiste à permettre à tous, notamment les personnes en situation de handicap, de consulter ou créer des ressources numériques, sur tout type de support (ordinateur, téléphone portable, tablette, mobiliers urbains numériques…). Il s’agit de respecter des points techniques (codage, fonctionnalités) mais également éditoriaux (vidéos, photos et textes) sur un site Internet. L’enjeu est conséquent car en 2017, en France, 12 millions de personnes sont en situation de handicap (source - Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) et 13 millions de personnes ont 65 ans et plus.



L’accessibilité numérique implique donc de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne digitale de l’entreprise : concepteurs, développeurs, webmasters et rédacteurs. Les collaborateurs ont été formés sur de nouveaux procédés de conception et ont travaillé en méthode agile. De nouvelles compétences qui seront appliquées sur les futurs projets numériques.

Aujourd’hui, lorsqu’un utilisateur navigue sur sncf.com, il a d’abord la possibilité de personnaliser le site en fonction de son handicap. Grâce au Toggle présent en haut à droite de la page d’accueil, il peut inverser les contrastes ou encore désactiver les animations. Par exemple, il pourra prochainement, s’il souffre de dyslexie, changer la typographie du site au profit de la typographie Dyslexia. Ainsi, il peut accéder aux contenus quels qu’ils soient.

Un internaute non-voyant qui utilise un lecteur d’écran peut par exemple accéder à la description des photos ou lancer la version audio-décrite d’un film.

Les équipes du digital de SNCF poursuivent leur travail au-delà de l’accessibilité, en particulier sur le design éthique, l’inclusion…